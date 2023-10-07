تطورات الحالة الصحية لآيتن عامر.. تحصل على العلاج في «لوكيشن» التصوير

يتابع الجمهور التطورات الصحية للفنانة آيتن عامر، التي تعاني من نزلة إنفلونزا حادة، تسببت في ارتفاع درجة حرارتها والتأثير على طبقة صوتها، في ظل الكحة الشديدة التي سيطرت عليها مؤخرًا، الأمر الذي اضطرت معه لتركيب محاليل طبية، أملًا في سرعة التعافي والتماثل للشفاء.

التطورات الصحية لآيتن عامر

وفي ظل متابعة التطورات الصحية للفنانة آيتن عامر، مازالت مشغولة بتصوير عدد من أعمالها الفنية، رغم أزمتها الصحية وحضور الطبيب المعالج يوميًا إلى لوكيشن التصوير، للاطمئنان عليها وحصولها على جرعات من الأدوية وحقن مضاد حيوي، فضلًا عن الاستسلام للمحاليل في أوقات الاستراحة بين تصوير كل مشهد وآخر.

آيتن عامر تطمئن جمهورها

وطمأنت آيتن عامر، كل جمهورها ومتابعيها عن تطورات حالتها الصحية، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وتأكيدها أنها مازالت تعاني من ارتفاع درجة حرارتها حتى لو انخفضت درجة أو أكثر، فضلًا عن عدم قدرتها على الاستراحة بالمنزل نظرًا لارتباطها بمشروعات فنية بدأت تصويرها بالفعل.

وفي الساعات القليلة الماضية تفاعلت آيتن عامر، مع جمهورها عبر خاصية ستوري بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، وحرصت على تهنئة عدد من صديقاتها بأعياد ميلادهن أبرزهن نجلاء بدر وريم البارودي وبشرى.