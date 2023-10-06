تطورات حالة آيتن عامر الصحية.. علاج في لوكيشن التصوير

تطورات الحالة الصحية للفنانة آيتن عامر سيطرت على كل متابعيها وجمهورها، وذلك بعد نشرها صورة لها عبر خاصية استوري في موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، وهي تقوم بتركيب «الكانيولا» في يدها والاستعانة بالمحاليل، والإشارة إلى مرورها بأزمة صحية.

وكشفت آيتن عامر أمام جمهورها تطورات حالتها الصحية، من خلال ظهورها في مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، خلال تواجدها في «لوكيشن» تصوير، ومع تغير نبرات صوتها، أشارت إلى أنها ليست محجوزة في المستشفى، ولكن تقوم بالاستمرار في تصوير مشاهدها بأحد الأعمال الفنية.

آيتن عامر تعاني من إنفلونزا حادة وارتفاع درجة حرارتها

وأشارت آيتن عامر، التي ظهرت خلال الفيديو أثناء حصولها على المحاليل في فترة الاستراحة، إلى أنها أصيبت بنزلة برد حادة جدًا، وذلك بعد حضورها عيد ميلاد أصدقاء أبنائها، الذين أصيبوا بدورهم بنفس الأزمة، ولكن بناء على تعليمات الطبيب قامت بعزل نفسها عنوان لتقليل حدة الإصابة.

الحالة الصحية لـ آيتن عامر

وأوضحت أنها لم تستطع الحصول على قسط من الراحة بسبب ارتباطاتها الفنية، مشيرة إلى أنها فور إصابتها بهذه الأزمة الصحية، أحضروا لها أكثر من طبيب في «اللوكيشن» وحصلت على خافض للحرارة لأن درجة حرارتها كانت مرتفعة جدًا، وحقنة مضاد حيوي «عملت اختبار حساسية في البداية قبل الحقنة وهذا أمر مهم للغاية، قبل كده كنت هموت بسبب حساسيتي من نوع معين من الأدوية».

وأكدت أن التحاليل التي أجرتها كشفت عن عدم إصابتها بفيروس كورونا ولا متحوراته، ولكن الأمر يتعلق بإصابتها بدور إنفلونزا حاد جدًا «أنا تقريبًا مريضة من شهر ولا أتماثل للشفاء».