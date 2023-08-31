انطلاق قافلة دعوية بـ16 مسجدا في بلطيم بكفر الشيخ غدا

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، انطلاق قافلة دعوية كُبرى، غداً الجمعة، تشمل أداء خطبة الجمعة، وعقد مقارئ قرآنية، والمشاركة في النشاط الصيفي للطفل، بـ16 مسجداً بمركز ومدينة بلطيم، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

انطلاق قافلة دعوية في 16 مسجداً ببلطيم

وأكد الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنّ القافلة الدعوية الكُبرى تنطلق بـ16 مسجداً بمركز ومدينة بلطيم، بمحافظة كفر الشيخ، في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير وتصحيح المفاهيم الخاطئة.

أسماء المساجد التي تنطلق بها القافلة الدعوية

وأوضح «بسيوني»، أنّ القافلة الدعوية تنطلق بمساجد «بلوش بقرية بها، ومرتضي بقرية بها، والإخلاص بقرية الكربة، والمعدية البحرية بقرية بها، والرحمة بقرية أبو شعلان، و65 الخاشعة بقرية بها، والتقوي بقرية الحماد، وأبو بكر الصديق بقرية الدعاء، والتقوي بقرية الزهراء، وعصر الإسلام بقرية عنوس، والنور بقرية العقولة، والمستقبل بقرية بها، والإمام الشافعي بقرية زراعة 9، والإيمان بقرية نجع العربان، والصلاح بقرية أولاد صلاح، والشامي بقرية أرض حسين.

ويشارك في القافلة الدعوية الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، والدكتور عبد القادر سليم، مدير عام الدعوة بالمديرية، والشيخ ياسر شعبان خطاب الغول، مدير إدارة الإدارات بالمديرية، والشيخ أشرف محمد الطريني، مدير إدارة أوقاف بلطيم، وعدد من أئمة وزارة الأوقاف.