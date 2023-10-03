«المالية» تشرح تفاصيل رفع دعم «تكافل وكرامة» من 5 مليارات إلى 35 مليار جنيه

أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ارتفاع مخصصات معاش «الضمان الاجتماعي» وبرنامج «تكافل وكرامة»، وشرحت المالية تفاصيل الدعم لهذا البند وهو تكافل وكرامة من 5 مليارات جنيه إلى نحو 1.5 مليون أسرة في 2013/2014 لتصل إلى 35.5 مليار جنيه لنحو 5.2 مليون أسرة في 2023/2024 بزيادة 614% وارتفاع دعم السلع التموينية من 35.5 مليار جنيه إلى 127.7 مليار جنيه بنسبة نمو 260%، كما تم أيضًا زيادة الدعم النقدي لبرنامج الإسكان الاجتماعي من 2 مليار جنيه عام 2014 إلى نحو 10.2 مليار جنيه في يونيه 2024 بنسبة نمو 410%.

ارتفاع مخصصات الأجور

وأضافت المالية في بيان صادر عنها أن ارتفاع مخصصات الأجور من 178.6 مليار جنيه في 2013/2014 إلى 470 مليار جنيه في 2023/2024 بنسبة نمو 163%، وزيادة الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه في 2014 حتى 4 آلاف جنيه عام 2023 بنسبة نمو 233%، كما تم رفع حد الإعفاء الضريبي من 12 ألف جنيه عام 2014 إلى 45 ألف جنيه عام 2023 بزيادة تبلغ 275%.

أموال المعاشات

وتابعت وزارة المالية أنها نجحت في فض الاشتباك مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وبلغ إجمالي ما تسدده الخزانة العامة للدولة لصالح أصحاب المعاشات بالموازنة الحالية 202.2 مليار جنيه مقارنة بـ29.2 مليار جنيه عام 2013/2014 بنسبة زيادة 592%، ويصل إجمالي ما تتحمله الخزانة العامة لصالح المعاشات نحو 2.3 تريليون جنيه حتى منتصف 2029.