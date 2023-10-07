«التنسيقية»: إعداد مشروع برنامج انتخابي لطرحه على مرشحي الرئاسة

أعلنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بدء عملها على إعداد مشروع برنامج انتخابي تسعى إلى أن يطرح بين يدي المرشحين للانتخابات الرئاسية، آملة أن يكون معبرا بصدق عن الحد الأدنى المشترك بين مكونات المجتمع المصري ورؤيتها للجمهورية الجديدة التي يحلم بها المصريون، وليكون على طاولة الرئيس المنتخب في الفترة الرئاسية الجديدة 2024-2030.

ويأتي ذلك في إطار إطلاق التنسيقية حملة «نعم للمشاركة» في الانتخابات الرئاسية، وحرصها على استثمار المساحات المشتركة بين مختلف الأطياف.

وأكدت التنسيقية على استهداف تعاون كافة الأطراف الفاعلة على تنوعها وتعدد اتجاهاتها من مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والشخصيات العامة؛ في مشروع البرنامج؛ بدعوتها إلى جلسات عمل مشتركة معها للتعبير عن تطلعاتها نحو مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية ذات الصلة.

وأعلنت عن ترحيبها بمشاركة جميع فئات المجتمع المصري في إثراء هذا البرنامج الانتخابي، بتواصلها عبر المنصات الرسمية المختلفة بالرؤى المساهمة في بناء الجمهورية الجديدة.