قبل نرجس محمدي.. 19 امرأة فزن بجائزة نوبل للسلام

حصلت الناشطة الحقوقية الإيرانية نرجس محمدي المسجونة حاليا، على جائزة نوبل للسلام لعام 2023 لنضالها في قضايا النساء في إيران وكفاحها من أجل تعزيز حقوق الإنسان والحرية للجميع.

تعتبر محمدي المرأة رقم 19 في قائمة الحاصلات على جائزة نوبل، وهذه القائمة نستعرضها معكم حسبما عرض موقع الجائزة كما يلي:

قائمة الحاصلات على جائزة نوبل من النساء

1- حازت أول امرأة على جائزة نوبل للسلام، وهي البارونة النمساوية، بيرثا صوفي فيليسيتا فون سوتنر، وذلك لجرأتها على معارضة أهوال الحرب وذلك في عام 1905.

2- حصلت الناشطة الاجتماعية الأميركية، جين أدامز على جائزة نوبل للسلام عام 1931 لجهودها الدؤوبة لإحياء المثل الأعلى للسلام وإحياء روح السلام في أمتها وفي البشرية جمعاء.

3- فازت إميلي غرين بالش، في عام 1946 بالجائزة لعملها مدى الحياة من أجل قضية السلام، وفي العام نفسه، فازت الناشطة، مايريد كوريغان، بالجائزة بسبب الجهود الشجاعة في تأسيس حركة لوضع حد للصراع العنيف في أيرلندا الشمالية.

4- فازت الناشطة، بيتي ويليامز، بالجائزة في 1976، للجهود الشجاعة في تأسيس حركة لوضع حد للصراع العنيف في أيرلندا الشمالية.

5- عام 1979 فازت الأم تيريزا لعملها من أجل تقديم المساعدة للبشرية المعذبة.

6- وفي عام 1982 فازت الدبلوماسية وعالمة الاجتماع السويدية، ألفا ميردال، بجائزة نوبل للسلام لعملها من أجل نزع السلاح والمناطق النووية والخالية من الأسلحة.

7- السياسية من ميانمار (بورما) أونغ سان سو تشي فازت بجائزة عام 1991، لنضالها السلمي من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان.

8- حصلت ريغوبيرتا مينتشو توم، السياسية الكيتشية والناشطة في مجال حقوق الإنسان من غواتيمالا، بجائزة عام 1992، تقديرا لعملها من أجل العدالة الاجتماعية والمصالحة العرقية والثقافية على أساس احترام حقوق الشعوب الأصلية.

9- في عام 1997، فازت الناشطة السياسية والحقوقية الأميركية، جودي ويليامز لعملها في حظر وإزالة الألغام المضادة للأفراد.

10- فازت بالجائزة، القاضية الإيرانية شيرين عبادي، في سنة 2003، لجهودها من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان.

11- فازت الناشطة البيئية الكينية، وانغاري موتا ماثاي، بنوبل للسلام لمساهمتها في التنمية المستدامة والديمقراطية والسلام عام 2004.

12- عام 2011، فكانت الجائزة من نصيب كل من السياسية الليبيرية، إلين جونسون سيرليف، والناشطة الحقوقية الليبيرية، ليما غبوي، والناشطة اليمنية، توكل كرمان، ومنحن الجائزة من أجل كفاحهن السلمي من أجل سلامة المرأة ومن أجل حقوق المرأة في المشاركة الكاملة في أعمال بناء السلام.

13- عام 2014، فازت الناشطة الأفغانية التي دفعت بحقوق تعليم الفتيات في بلادها، ملالا يوسفزاي، بالجائزة، من أجل نضالها ضد قمع الأطفال والشباب ومن أجل حق جميع الأطفال في التعليم.

14- عام 2018، فازت الناشطة الأيزيدية العراقية، نادية مراد، بالجائزة لجهودها الرامية إلى وضع حد لاستخدام العنف الجنسي كسلاح من أسلحة الحرب والنزاع المسلح، والتي دفعت بحقوق الأيزيديات، اللواتي عانين تحت أسرهن خلال سيطرة تنظيم داعش على قضاء سنجار، إلى الساحة الدولية.

15- عام 2021، حازت الصحفية والمؤلفة الفلبينية الأميركية، ماريا ريسا، على نوبل للسلام «لجهودها لحماية حرية التعبير، التي هي شرط مسبق للديمقراطية والسلام الدائم».