خطوات تركيب عداد مياه منفصل.. 5 مستندات مطلوبة 

أتاحت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بجميع مراكز خدمة العملاء المنتشرة على أنحاء مستوى الجمهورية، العديد من الخدمات للمشتركين، وكان منها، خطوات تركيب عداد مياه منفصل، وخلال السطور التالية توضح «الوطن» خلال السطور التالية الإجراءات والمستندات المطلوبة، وذلك في إطار الخدمات التي تقدمها للمواطنين.

خطوات تركيب عداد مياه منفصل

1- أولى خطوات تركيب عداد مياه منفصل تبدأ بقيام المشترك بتقديم طلب لتركيب عداد فرعي من شركة المياه التابع لها محل السكن.

2- يقوم المشترك بسداد قيمة رسوم المعاينة.

3- في هذه الخطوة يتوجه الفني التابع لشركة المبني المقصود لإجراء المعاينة وقراءة العداد الرئيسي.

4- إدراج المقايسة والمديونية لخدمة العملاء وذلك للسداد.

5- يسدد المشترك قيمة المديونية كاملة.

6- يحصل المشترك على الخدمة وتركيب العداد المنفصل.

المستندات المطلوبة لتركيب عداد مياه منفصل

1- إرفاق صورة من عقد الإيجار أو التمليك للشقة المقصودة.

2- تقديم إيصال بالكهرباء الخاص بالمشترك.

3- تقديم إيصال للمياه الخاص بالشقة المقصودة.

4- إرفاق صورة لبطاقة الرقم القومي.

5- حضور مالك الشقة بنفسه.