مركز تغير المناخ يعلن أصناف القمح في الموسم الجديد.. حسب التوزيع الجغرافي

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في مركز معلومات تغير المناخ أهم أصناف القمح للزراعة خلال الموسم الزراعي 2023-2024، وذلك حسب التوزيع الجغرافي للأصناف منعًا للأصابة بالأمراض والآفات وخاصة مرض الصدأ الأصفر.

وجاءت أهم الأصناف وفقاً لتقرير أصدره المركز اليوم كالتالي:

- جيزة 171

يتميز بأنه واسع الأقلمة ومقاوم للصدأ وخاصة الصدأ الأصفر، وذو حبوب بيضاء، ومتوسط التبكير، ويتحمل الإجهاد الحراري، كما يجود في جميع مناطق الجمهورية، وحتى الوادي الجديد.

- سدس 14

من الأصناف الحديثة عالية الإنتاجية، واسع الأقلمة ومقاوم للصدأ، وتصل نسبة البروتين بالحبوب إلى 13%، وهو غزير التفريع، يتحمل الحرارة العالية، وتجود زراعته في جميع محافظات الجمهورية.

- مصر 3 و4

ويتميز بأنه مقاوم للصدأ، وهو صنف غزير التفريع واسع الأقلمة، ويتحمل الحرارة العالية وذو حبوب بيضاء، ويُزرع في جميع محافظات الجمهورية.

- سخا 95 و96

وهو صنف غزير التفريع، وهو مقاوم للصدأ، ويتحمل الحرارة وملوحة التربة ومياه الري، ويجود في جميع مناطق الجمهورية.

- بني سويف 5 و 7

يصلح للزراعة في الوجه القبلي ويحتاج الى جو جاف دافيء.

أكدت وزارة الزراعة أنه يمكن الزراعة على مصاطب بالسطور سواء بالسطارات الآلية أو يدوياً، حيث توفر كمية التقاوي المستخدمة في الزراعة، وتساهم في انتظام توزيع التقاوي في الحقل وانتظام عمق الزراعة وضمان تغطية الحبوب عقب الزراعة، بالإضافة إلى زيادة سرعة الإنبات ونسبته وانتظام نمو النباتات وزيادة التفريع وتقليل منافسة النباتات لبعضها، كما انها تعمل على زيادة المحصول من الحبوب بنحو 10%عن الزراعة اليدوية، فضلا عن توفير وقت الزراعة ونفقات العمالة اليدوية.