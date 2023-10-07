انطلاق مسابقات 25 متر مسدس وأطباق الحفرة في بطولة أفريقيا للرماية

انطلقت، اليوم السبت، مسابقات رسمية 25 متر مسدس سيدات «رمي بطيئ»، ومسابقة أطباق الحفرة رجال وسيدات، في يومها الأول، وتستمر المنافسة لمدة يومين، ضمن برنامج البطولة الأفريقية السادسة عشر لرماية المسدس والبندقية والخرطوش.

مشاركة 15 دولة

وتقام البطولة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الادارية الجديدة، في الفترة من 1 حتى 10 أكتوبر الجاري، بمشاركة أكثر من 250 راميا ورامية من 15 دولة أفريقية، وهي الجزائر، وأنجولا، وغانا، وكينيا، وليبيا، وموريتانيا، والمغرب، وناميبيا، ونيجيريا، ورواندا، والسنغال، وجنوب إفريقيا، والسودان، وتونس، ومصر البلد المضيف.

سيطرة مصرية على المراكز الثلاثة الأولى

وكان لاعبو مصر سيطروا على المراكز الثلاثة الأولى في المسابقات، ففي منافسات 25 متر مسدس رصاص موحد جاء عمر خالد بالمركز الأول والميدالية الذهبية، وفي المركز الثاني والثالث جاء أحمد بوهام، وجلول مريمي من دولة الجزائر.

وفي منافسات 50 متر بندقية راقد رجال (فردي) جاء إبراهيم أحمد في المركز الأول والميدالية الذهبية، وفي المركز الثاني والميدالية الفضية جاء جولوراج شيماي من كينيا، وجاء في المركز الثالث والميدالية البرونزية جون بلاي من جنوب أفريقيا.

يذكر أن فراعنة مصر للرماية حجزوا 6 مقاعد في الأولمبياد، من خلال محمد حمدي، وريماس خليل، وهالة الجوهري، وأميرة أبو شقة، وعمر هشام (تأهلوا من البطولة الأفريقية)، وأخيرا عزمي محيلبة الذي تأهل في منافسات الإسكيت من بطولة العالم الأخيرة.