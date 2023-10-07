بعد وصولها من فرنسا.. تحرك عاجل من 3 دول عربية لمواجهة حشرة البق

قررت بعض الدول العربية اتخاذ بعض الإجراءات العاجلة والمشددة بسبب انتشار بق الفراش في فرنسا خاصة أن هذه الدول تطل على شاطئ المتوسط ولديها عدد كبير من مواطنيها في فرنسا ويترددوا عليها باستمرار.

أبرز هذه الدول نرصدها لكم كما يلي:

تونس تستعد لمواجهة بق الفراش

وكانت وزارة الصحة التونسية، قد أعلنت تفعيل نظام اليقظة الصحية لمنع تفشي بق الفراش، وأكد مدير حفظ صحة وحماية المحيط في الوزارة سمير الورغمي أن تونس فعلت نظام اليقظة الصحية على مستوى مناطق العبور البحرية والجوية والبرية وكوّنت لجنة مشتركة ستجتمع في القريب العاجل لأخذ الإجراءات اللازمة لمنع تسرب حشرة بق الفراش، التي انتشرت مؤخرا في فرنسا.

ونقلت وكالة «موزاييك» التونسية عن الورغمي أن تونس قامت بتشديد المراقبة بمختلف مناطق العبور من حيث تفتيش الأمتعة والمراقبة الدقيقة للمسافرين القادمين من دول أوروبية ومراقبة السلع الموردة ولا سيما المستعملة منها مؤكدا عدم تسرب هذه الحشرة الى تونس الى حد الآن، مشيرًا الى أن لجنة مشتركة بين الوزارات المعنية والخبراء في علم الحشرات ستتولى في اجتماعها المرتقب وضع الإجراءات اللازمة لمنع تسرب الحشرة الى تونس أو ظهورها.

المغرب تتخذ إجراءات مشددة لمواجهة بق الفراش

وأعلنت وزارة الصحة المغربية، اتخاذ جميع التدابير المناسبة للحد من خطر دخول بق الفراش وانتشارها في البلاد، مؤكدة تعزيز الرقابة الصحية على الحدود وتراقب الوضع الصحي والبيئي في المناطق المتضررة من بق الفراش وأن الوزارة قدمت أيضا سلسلة من التوصيات المتعلقة بالسفر الخارجي للمواطنين حسبما ذكرت وكالة أنباء المغرب العربي.

ودعت وزارة الصحة المغربية المواطنين، إلى عدم التأثر بالشائعات وعدم المبالغة في تقييم المخاطر الصحية المرتبطة بدخول بق الفراش إلى المغرب، واختتمت بيانها «الوزارة تطمئن المواطنين وتحثهم على تجنب شراء المراتب أو الأثاث أو الملابس المستعملة من الدول التي تم تسجيل انتشار كبير لبق الفراش فيها».

الجزائر تطبق ضوابط صحية استعدادًا لبق الفراش

أما في الجزائر أعلنت وزارة الصحة تطبيق الضوابط الصحية ومراكز المراقبة على حدودها وتعزيز الرقابة الصحية في وسائل النقل الجوية والبرية والبحرية فضلا عن تعزيز المراقبة الوبائية، والتنسيق مع مختلف السلطات المختصة إلى تفعيل نظام اليقظة الصحية من خلال إصدار مذكرة تتضمن جملة من الإجراءات الوقائية التي يتعين اعتمادها لتفادي انتشار أي تطور وبائي أو أي ضرر آخر ناجم عن الحشرات الضارة مثل البق، يمكن أن يشكل تهديدا على الصحة العمومية، و ذلك على مستوى نقاط الدخول.

وأعلنت الصحة الجزائرية تشديد المراقبة الصحية للطائرات والسفن ووسائل النقل البري وتطهيرها في حالة وجود تهديد لاحظه موظفو مراكز المراقبة الصحية الحدودية، وتعزيز المراقبة الوبائية، والصيانة والمراقبة المنتظمة لنظافة المطارات و الموانئ و المواقع البرية ومراقبة تطهير الأمتعة والبضائع المشبوهة التي يحتمل أن تحتوي على حشرات ضارة.

وقررت الصحة الجزائرية تزويد المسافرين بالمعلومات الصحية والإبقاء على التعاون والتنسيق الوثيق والمستمر مع جميع القطاعات العاملة في نقاط الدخول الجوية والبحرية و البرية.