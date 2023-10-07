3 صفقات نارية على رادار الأهلي في انتقالات يناير

بدأ مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التفكير في ملف صفقات فترة الانتقالات الشتوية خلال شهر يناير المقبل، لتدعيم صفوف القلعة الحمراء.

وكشف مصدر داخل الجهاز الفني بالنادي الأهلي، أن كولر يدرس تدعيم 3 مراكز في القلعة الحمراء خلال الميركاتو الشتوي وهي المساك والظهير الأيسر ورأس الحربة.

وتبحث لجنة تخطيط الكرة داخل الأهلي عن توفير أسماء لعرضها على مارسيل كولر لحسم ملف الصفقات الجديدة في انتقالات يناير، بينما طالب المدرب بالتنقيب في قطاعات الناشئين خاصة في مركز المساك إذ يضم النادي ثنائيا مميزا في مركز المساك وهما عبد الرحمن رشدان ومعتز محمد.

ويرغب كولر في دعم مركز قلب مدافع في ظل الإصابات المتكررة التي يتعرض لها اللاعبون بغياب محمود متولي بسبب تمزق في العضلة الأمامية ورامي ربيعة بسبب خضوعه لجراحة بسيطة في القدم، بالإضافة إلى رغبة محمد عبد المنعم في خوض تجربة الاحتراف مع نهاية الموسم الجاري.

ويرغب كولر في ضم لاعب جديد مركز الظهير الأيسر نظرًا لإجهاد التونسي علي معلول الذي بات غير قادر على المشاركة أساسيا مع الفريق.

ومطلب كولر دعم مركز رأس الحربة بلاعب جديد نظرًا لإصابات صلاح محسن وعدم تأقلمه مع الفريق إضافة إلى إيقاف كهربا لفترات طويلة.