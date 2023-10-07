زلازل تضرب غرب أفغانستان وتسبب في وقوع عشرات القتلى والضحايا

أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية بأن زلزالًا بقوة 6.4 درجة ضرب غرب أفغانستان صباح اليوم السبت، وكان مركزه قريبًا من أكبر مدينة في المنطقة.

ووفقًا للهيئة الجيولوجية الأميركية، كان مركز الزلزال على بُعد 40 كيلومترًا شمال غرب مدينة هرات، وتلاه هزات ارتدادية بقوة 5.5 و4.7 و6.2 درجة على مقياس ريختر، وذكر المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي أن عمق الزلزال كان فقط 14 كيلومترًا.

وفاة شخص وإصابات عشرات الآخرين

ووفقًا لمسؤولين، أسفر الزلزال عن وفاة شخص وإصابة عشرات الآخرين، وأعربوا عن قلقهم من ارتفاع عدد الضحايا المحتمل، حيث تلقت تقارير عن حدوث انزلاقات أرضية وانهيار مبان.

وأفاد المتحدث باسم الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث، الملا جان سايق، لوكالة «فرانس برس» بأن الحصيلة الحالية للزلزال لا تزال أولية، وأعرب عن قلقه من ارتفاعها مع وقوع انهيارات أرضية في المناطق الريفية والجبلية أيضًا.

وبحسب متحدث باسم حكومة طالبان، فإن السكان وأصحاب المتاجر فروا من المباني عند وقوع الزلزال.

وذكر صحافي في وكالة «فرانس برس» في المنطقة أن العديد من السكان وأصحاب المحلات خرجوا من المباني عندما ضرب الزلزال حوالي الساعة 11:00 صباحًا، ولم ترد حتى الآن أي تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار.

الناس يشعرون بالقلق والرعب

وبحسب الوكالة، فإن الناس يشعرون بالقلق والرعب، وقد خرج النساء والرجال والأطفال من منازلهم، كما حدثت هزات ارتدادية، مما زاد من حالة الخوف والتوتر لدى الجميع، ولا يرغب أحد في البقاء داخل المنزل.

ووفقًا للهيئة الجيولوجية الأمريكية، هناك احتمالية وقوع مئات القتلى جراء الزلزال.