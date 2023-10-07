انتظام أول أسبوع دراسة في «تمريض مستشفى العجمي الجديدة»

قال الدكتور صلاح الحصاوي مدير عام مستشفى العجمي التخصصي إن الدراسة بدأت بمدرسة تمريض المستشفى وانتظمت في الأسبوع الأول للمدرسة التي تم افتتاحها هذا العام، وجرى قبول 45 طالبة من إجمالي الطالبات اللاتي قدمن للالتحاق بها، بعد إجراء كافة الاختبارات والكشف الطبي وامتحان اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي، وجرى قبول اللواتي انطبقت عليهم الشروط المطلوبة.

إنجاز جديد للمستشفى

وأشار «الحصاوي» في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن افتتاح مدرسة للتمريض بمستشفى العجمي التخصصي يعد إنجازًا جديدًا للمستشفى وخاصة إن مناطق غرب الإسكندرية لم تكن بها مثل هذا النوع من المدارس، إلى جانب إن المدرسة ستغطى المطلوب من أعداد الممرضات بالمستشفى، وجار العمل على تحويل مدرسة تمريض مستشفى العجمى التخصصي إلى معهد بنظام الخمس سنوات فور تخصيص الأرض والانتهاء من الإنشاءات، وسيكون ذلك قريبًا بعد نجاح التجربة التي تمت هذا العام.

ممرضات مؤهلات ومدربات

وأضافت الدكتورة مها محمد مدير مدرسة تمريض مستشفى العجمى التخصصي إنة تم اختيار الطالبات طبقا للاشتراطات التي وضعتها وزارة الصحة وبدأ العام الدراسي 2024/2023 فى موعدة وانتظمت الطالبات، ويتم التدريس بأحدث الوسائل التعليمية والعلمية لنحصل على ممرضات مؤهلات ومدربات عمليآ للإستعانة بهم سواء بمستشفى العجمي أو مستشفيات أخرى نظراً لأهمية دور التمريض في التعامل مع المرضى أو في تنفيذ العلاجات.