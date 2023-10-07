قرض شخصي لأصحاب المعاشات من بنك قناة السويس.. سعر عائد تنافسي

تتيح البنوك المصرية للمواطنين من أصحاب المعاشات فرصة الحصول على قرض شخصي، وقد تختلف مميزات وشروط القروض وفقاً لكل بنك، ومن ضمن تلك البنوك بنك قناة السويس الذي يتيح سعر عائد تنافسي وفترة سداد مرنة تصل إلى 10 أعوام.

تفاصيل القرض الشخصي لأصحاب المعاشات

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية تفاصيل القرض الشخصي لأصحاب المعاشات من بنك قناة السويس، كما يلي:

- تصل قيمة التمويل الخاصة بالقرض الشخصي إلى 500 ألف جنيه.

- سعر العائد تنافسي.

- حدد بنك قناة السويس المدة الخاصة بسداد قيمة القرض، حيث يستطيع العميل السداد لمدة 10 سنوات.

مميزات القرض

وتتمثل مميزات القرض في الآتي:

- التأمين على الحياة طوال فترة القرض.

- دمج التسهيلات الائتمانية الخاصة بالعميل في مكان واحد، وسداد المديونات في البنوك الأخرى مع مميزات وشروط تنافسية.

شروط الحصول على القرض

أما شروط الحصول على القرض، فهي:

- يجب أن يكون الحد الأدني لسن المقترض 21 عاما، فيما يصل الحد الأقصي لسن المقترض 65 عاما.

- كما يبلغ الحد الأدنى لصافي الراتب الشهري 1500 جنيه مصري.

الأوراق المطلوبة

- بطاقة الرقم القومي سارية.

- إحضار مفردات معاش لإثبات الدخل موجه إلى البنك.