تفاصيل أسعار فائدة تنافسية على مدخراتك قصيرة الأجل من بنك قناة السويس

يقدم بنك قناة السويس الودائع لأجل، أي يمكن للعميل الاستمتاع بأسعار فائدة تنافسية على مدخراته قصيرة الأجل بحسب وصفهم، إذ أن الحد الأدنى للإيداع ألف جنيه أو ما يعادله بالعملات الأجنبية.

ونرصد في السطور التالية، تفاصيل الودائع لأجل من بنك قناة السويس المملوك للحكومة، وفقا لجدول أسعار العائد من البنك.

تفاصيل الودائع لأجل

- مدة الوديعة تبدأ من أسبوع حتى 12 شهر.

- يتم دفع العائد من الوديعة في تاريخ الاستحقاق.

- يمكن إضافة العائد إلى حسابك الجاري/ التوفير أو إلى الوديعة بناءاً على طلب العميل.

سعر العائد على الودائع لأجل

سعر العائد على ودائع الأجل من بنك قناة السويس لمبلغ الـ2000 جنيه فأكثر:

-2% للشهر.

- 2.25% للشهرين.

- %2.50 ربع سنويًا.

-2.75% نصف سنويًا.

-3.25% سنويًا.

المستندات المطلوبة

- نسخة من البطاقة الشخصية سارية للمصريين أو جواز سفر للأجانب المقيمين، ويجب تقديم الأصل.

- نسخة من شهادة الميلاد للقاصرين، ويجب تقديم الأصل.

- فاتورة المرافق الأخيرة «الكهرباء، فاتورة الهاتف».