تفاصيل القرض الشخصي من بنك أبوظبي التجاري.. فترة سداد تصل إلى 7 سنوات

يقدم بنك أبوظبي التجاري للمواطنين، قرضًا شخصيًا بسعر عائد تنافسي وذلك في ظل إتاحة العديد من البنوك المصرية قروضاً شخصياً تختلف التفاصيل الخاصة بها وفقاً لكل بنك، كما تحدد البنوك شروطاً يجب على المواطنين الالتزام بها عند الذهاب للحصول على القرض.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية تفاصيل القرض الشخصي من بنك أبوظبي التجاري والتي جاءت كما يلي:

تفاصيل القرض الشخصي

- تبلغ قيمة القرض الشخصي 2 مليون جنيه مصري.

- وبالنسبة لسعر العائد يكون تنافسي.

- كما يستطيع العميل سداد قيمة القرض وذلك في مدة تصل إلى 7 سنوات.

مميزات القرض

- يمكن للمواطن متابعة الحساب الخاص به بكل سهولة من خلال تطبيق الموبايل وخدمة الانترنت البنكي.

- وبالنسبة لطرق سداد الأقساط تكون من خلال الإيداع عبر شبكة ماكينات الصراف الآلي.

- فيما تتميز خدمة العملاء الخاصة بالبنك بأنَّها متاحة على مدار على مدار الساعة طوال الأسبوع.

شروط التقديم

- يجب أن يكون العميل من موظفي الشركات سواء عالمية أو متعددة الجنسيات أو أن يكون العميل من أصحاب الأعمال والمشاريع الخاصة.

- من الضروري ألا يقل سن العميل عند تقديم الطلب عن 30 عامًا ولا يزيد على 65 عامًا وذلك قبل انتهاء مدة القرض.

- كما يجب أن يمتلك العميل أحد الوحدات السكنية في المجتمعات والمناطق السكنية الراقية بالقاهرة الكبرى أو الإسكندرية.