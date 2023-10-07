مصطفى عمار يستضيف محمد العسيري في «ملعب الفن» على «أون سبورت إف إم» الليلة

يحل الكاتب الصحفي والشاعر محمد العسيري، ضيفًا الليلة ببرنامج «ملعب الفن» على راديو «أون سبورت إف إم»، في تمام الساعة الحادية عشرة مساء على الهواء مباشرة مع الكاتب الصحفي مصطفى عمار.

العسيري يتحدث عن أشهر أغاني حرب أكتوبر المجيدة

ويتحدث العسيري، عن أشهر أغاني حرب أكتوبر المجيدة، كيف صيغت تلك الأغاني وما ظروف كتابتها، ومن أشهر هذه الأغاني «بسم الله، سكة واحدة، حلوة بلادي السمرا ـ يا قمر خدني لحبيبي لبليغ حمدي، ولفي البلاد للموسيقار محمد الموجي، دولا مين، خلي السلاح صاحي، البر التاني للموسيقار كمال الطويل، وأغنية سمينا وعدينا للموسيقار عبدالعظيم محمد».

برنامج ملعب الفن يذاع يومي السبت والأحد من كل أسبوع علي الهواء مباشرة

وكذلك «رايات النصر، الحلوة قالت للقمر، راحة فين يا عروسة، أم البطل للموسيقار علي إسماعيل»، كما يتطرق العسيري للمطربين والمطربات الذين تغنوا بهذه الأغاني مثل محمد رشدي، وردة، محمد عبدالمطلب، شكوكو، النقشبندي، سيد مكاوي، فهد بلان.

يُذكر أنَّ برنامج ملعب الفن يذاع يومي السبت والأحد من كل أسبوع على الهواء مباشرة، في تمام الساع الحادية عشرة مساء، من تقديم الكاتب الصحفي مصطفى عمار، ويرأس تحريره أشرف شرف.