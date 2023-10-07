محافظ القليوبية يوجه بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

عقد اليوم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعا بحضور رؤساء المدن والأحياء ومديري مديريات الخدمات، لمتابعة ملف التعديات أو البناء مخالف في نطاقهم، والعمل على إزالتها في المهد وضرورة مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مع الاهتمام بأعمال النظافة والتجميل ورفع القمامة والمخلفات على مستوى المراكز والمدن، وتفعيل غرفة العمليات بديوان عام المحافظة.

أهمية واستمرار المتابعة الدائمة

وشدد محافظ القليوبية على أهمية واستمرار المتابعة الدائمة لأية متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل معها فوراً، مع استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى، ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وفق القانون.

منع تراكمات القمامة بالشوارع

كما وجه المحافظ رؤساء المدن بمنع أي تراكمات قمامة ورتش بالشوارع، خاصة أسفل الكباري والمحاور المرورية الجديدة وطريق شبرا بنها الحر وتكثيف المتابعة الميدانية خاصة في الورديات المسائية وضبط أي سيارة تلقي بالرتش في غير الأماكن المخصصة واتخاذ أقصى العقوبات حيالها.

ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من صرف تعويضات الأراضي للمواطنين بمحور مؤسسة الزكاة ومحور البلبيسي بالخانكة، والتواصل معهم بشكل دائم وتذليل أي معوقات إدارية.