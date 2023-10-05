محافظ القليوبية يتفقد الأسواق لمتابعة توافر السلع وعرضها بأسعار مناسبة

جولة مفاجئة قام بها اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الخميس، بمدينة بنها لمتابعة توافر السلع في الأسواق والتأكد من ضبط الأسعار، وجودة المعروض وتوافره بأسعار مناسبة للمواطنين.

وتم التأكد من توافر كافة السلع الاستراتيجية والغذائية بالسلاسل التجارية، والتزامها بالإعلان عن الأسعار في أماكن ظاهرة، وذلك في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئاسة مجلس الوزراء بالمتابعة المستمرة.

توافر جميع السلع بأسعارمخفضة

واطمأن المحافظ خلال الجولة على توافر السلع التي يحتاج إليها المواطنين، خاصة السلع الاستراتيجية من الزيوت والسكر والأرز والألبان، وتنوع السلع وتوافر جميع مستلزمات المواطنين بأسعار مناسبة لجميع الفئات، موجهاً بضرورة مراعاة حجم الطلب وتوفير السلع أولًا بأول، لضمان تلبية كافة احتياجات المواطنين من السلع المعروضة ومنع الممارسات الاحتكارية.

استمرار الحملات الرقابية والتموينية على الأسواق

والتقى الهجان، خلال جولته التي شملت كفر الجزار، وشارع الشبان المسلمين، والشارع المواجه لكلية العلوم، بعدد من المواطنين وحرص على الاستماع لآرائهم حول مدى توافر السلع الغذائية بالأسواق، وجودتها مؤكدًا استمرار الحملات الرقابية والتموينية على الأسواق والمحال لضبط الأسعار، والتأكد من توافر جميع السلع والمواد الغذائية بالجودة المناسبة.

كما حرص محافظ القليوبية، على زيارة أحد المصانع الموجودة في مدينة بنها المتخصصة في تعبئة المواد الغذائية، ووجه بتخفيض الأسعار على التجار، والمشاركة في المعارض التي تقيمها المحافظة لبيع السلع بأسعار مخفضة، كما وجه بالالتزام بالمواصفات القياسية للمنتج، وتدوين صلاحية الإنتاج والسعر على العبوة بشكل ظاهر.

جدير بالذكر، أن «الهجان» عقد عدة اجتماعات مع التموين وجهاز حماية المستهلك، وشدد على ضرورة المتابعة اليومية للأسواق وإلزام أصحاب المحال بوضع الأسعار على مختلف السلع، وعرض السلع الاستراتيجية التي تمس حياة المواطنين بأسعار مقبولة، وذلك بما يضمن عدم المبالغة من جانب بعض التجار في أسعار السلع، فضلًا عن التعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة لتعطيش الأسواق أو إخفاء السلع، والتعامل بكل حسم مع المخالفين.