«الشرقية الأزهرية»: بدء تدريب معلمي الصف السادس الابتدائي على المناهج الجديدة

تابع الدكتور السيد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، تنفيذ البرنامج التدريبي لمعلمي الصف السادس الابتدائي، والمقام بديوان عام منطقة الشرقية، ليبث روح التفاعل الإيجابي بين المدربين والمتدربين، مؤكدا ضرورة الاستفادة من التدريب ونقل أثره.

تدريب معلمي الصف السادس الابتدائي

وقال الدكتور السيد البنان، مدير إدارة التدريب بالمنطقة، إن هذا البرنامج هو الأول لمعلمي الصف السادس على المناهج الجديدة، وتم اختيار أكفأ المدربين لتحقيق أهداف البرامج التدريبية، مؤكدًا أهمية التدريب في صقل مهارات المعلمين مما ينعكس إيجابيا على تطوير العملية التعليمية بمعاهد الشرقية الأزهرية.

يأتي ذلك بناء على توجيهات الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، باتخاذ كل ما يلزم نحو مواكبة المستجدات العالمية في مجال التعليم والارتقاء بمستوى الأداء داخل المعاهد الأزهرية، وتنفيذا لتعليمات الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية بضرورة العمل على تلبية الاحتياجات التدريبية الحقيقية من أجل تأهيل العاملين بالمعاهد الأزهرية

تدريب معلمي التخصصات المختلفة

وأشار مدير إدارة التدريب التربوي الدكتور شريف سميح، إلى أن هذا البرنامج مخطط له أن يشمل معلمي جميع التخصصات بالمرحلة الابتدائية «لغة عربية، لغة إنجليزية، رياضيات، علوم، دراسات اجتماعية»، ويتم تنفيذه طبقًا لخطة زمنية تحددها إدارة التدريب التربوي بقطاع المعاهد الأزهرية.