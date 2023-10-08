إنجازات 10 سنوات.. الدولة تغلبت على مشكلة عجز قدرات الكهرباء

اتخذت الدولة خلال السنوات الماضية ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عدة إجراءات حتى تتمكن من تقديم الخدمة للمواطنين بجودة عالية، من خلال تطوير شبكات نقل الكهرباء، للتغلب على مشكلة العجز بالقدرات المتاحة، إذ أجرى العديد من الإجراءات تهدف لتدعيم الشبكة الكهربائية.

إجراءات اتخذت للتغلب على مشكلة العجز بالقدرات المتاحة

وفقًا لوزارة الكهرباء، وصل العجز في القدرات لأكثر من 6000 ميجاوات في صيف 2014، وباعتبار توفير الكهرباء مسألة أمن قومي، جرى على الفور اتخاذ العديد من الإجراءات للتغلب على الأزمة، وجرى تنفيذ خطة عاجلة 3636 ميجاوات، تم إضافتها خلال 34 أسبوع أي 8.5 شهر.

واستكمال محطات 4250 ميجاوات، كما جرى رفع كفاءة المحطات، وإضافة 1840 ميجاوات بدون استخدام وقود إضافي، فضًا عن التعاقد على تنفيذ 3 محطات توليد عملاقة 14400 ميجاوات تم إضافتها خلال عامين ونصف.

القدرات الكهربائية المضافة منذ عام 2014 حتى 2023

وأوضحت وزارة الكهرباء، أن القدرات الكهربائية المضافة منذ عام 2014 حتى 2023، وصلت إلى 31 وحدة إنتاج طاقة كهربائية + مجمع بنبان للطاقة الشمسية، التي جرى إنجازها بإجمالي قدرات تصل إلى نحو 30 جيجاوات ما يعادل 14 ضعف قدرة السد العالي.

وأصبح إجمالي قدرات التوليد الموجودة بالشبكة، نحو 59 جيجاوات لعدد 75 وحدة توليد، وجرى تطوير إنتاج الطاقة الكهربائية منذ عام 2014 - 2023، حيث كانت عام 2014 بنسبة 29 الف ميجاوات قدرة اسمية، متاح منها 24.4 ألف ميجاوات فقط، ووصلت عام 2023، بنسبة 59 ألف ميجاوات.