بعد تصريحات أحمد حلمي.. مهن عمل بها النجوم قبل الشهرة وأحبوها

«كنت برسم على الزجاج في المحلات، عملت ديكورات للمسرح، اشتغلت في مطبعة الملابس».. تلك الوظائف عمل بها الفنان أحمد حلمي قبل شهرته في عالم الفن، وتحدث عنها خلال لقاء تلفزيوني مؤخرًا، الأمر الذي أثار قضية المهن التي عمل بها النجوم قبل الشهرة.

ماذا قال حلمي عن مهنته قبل الشهرة؟

وتحدث «حلمي» أنه عمل بالعديد من المهن التي أحبها جميعها لأنها كانت مرتبطة بدراسته للفن التشكيلي، الأمر الذي ساعده في الحصول على المال.

ولم يكن الفنان أحمد حلمي وحده من شغل عدد من الأعمال التي بعيدة كل البعد عن الفن، فالفنان حمادة هلال، ذكر الوظائف المختلفة التي عمل بها في فترة الإجازات الصيفية من المدرسة، خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج «معكم»، قائلا: «اشتغلت جارسون في كافيتريا مخصصة لتقديم الطعام، وعملت أيضا دليفري، وكذلك في ورشة نجارة».

أما قال الفنان حسين أبوحجاج، سبق وكشف في العديد من التصريحات، أنه كان يعمل بمهنة إصلاح إطارات السيارات منذ سنوات طويلة، وافتتح ورشته بمدينة بني مزار بمحافظة المنيا عام 1986، مؤكدا أنها كانت مهنته الأصلية قبل مزاولته لمهنة التمثيل بعدها بعشرين عاما.

حكاية الفنان وفاء عامر مع وظيفة المعلمة

وكشفت الفنانة وفاء عامر، خلال استضافتها، في أحد البرامج الحوارية، أن الفقر ليس عيبًا، وأنها أثناء التحاقها بمعهد التمثيل كانت لا تملك أي أموال للإنفاق على نفسها، وكان والدها يعطيها في الشهر مصروف قدره 150 جنيهًا فقط، فاضطرت إلى العمل كمعلمة دروس خصوصية للأطفال، مقابل الحصول على «طبق محشي».

أما الفنان تامر حسني، تحدث خلال لقاء تلفزيوني عن عمله في محطة بنزين، قبل بداية مشواره في الوسط الفني، قائلا: «اشتغلت في سوبر ماركت، كما كنت أبيع العطور في الشارع، وعملت في بنزينة».

والفنان سامح حسين، عمل أيضا في بعض المهن الشاقة قبل دخوله الوسط الفني، أثناء دراسته الجامعية، حيث أكد خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد والفنانة جيهان خليل، في برنامج تليفزيوني، موضحا: «اشتغلت حداد مسلح، ونجار وجرسون، ونقاش، فترة لحد ما بقيت مقاول».