أحمد حلمي يتحدث عن مشواره الصعب: «عمري ما تخيلت يكون معايا فلوس»

العديد من الأسرار الخاصة بحياته الشخصية بعيدًا عن الأضواء، كشف عنها الفنان أحمد حلمي، في لقائه مؤخرًا مع الإعلامي الإماراتي آنس بوخش، ببرنامجه «ABtalksK» المعروض عبر منصة الفيديوهات «يوتيوب».

مشوار صعب وسعي مستمر

وبسؤاله عن علاقته بالمال وجمعه، أوضح أحمد حلمي أنه عاش مراحل معيشية صعبة في بداية حياته، خاصة مرحلة الدراسة بالجامعة، قائلًا: «عمري ما تخيلت يكون معايا فلوس ولا مشهور ولا عمري سعيت لده».

وقال «حلمي» إنه عمل بالعديد من المهن التي أحبها جميعها لأنها كانت مرتبطة بدراسته للفن التشكيلي وحبه الشديد له، وهو ما ساعده في تكوين المال دون سعي منه لذلك، «الحمد لله اشتغلت كل الشغلانات اللي بحبها لأنها كانت مرتبطة بالحاجة اللي بحبها».

أحمد حلمي يحقق حلمه بالدراسة الجامعية

سعي دائم كان يحرص «حلمي» على القيام به في مراحل حياته المختلفة، رغبة في تحقيق ما يحب فقط، وهو ما جاءت بدايته بالمرحلة الجامعية، إذ حصل على مجموع صغير بالثانوية العامة بنسبة 50%، ومن هنا لم ييأس وبدأ مشوار نجاحه الدراسي.

«كنت جايب 50% ومش لاقي حاجة تاخدني، وبعدها روحت أكاديمية الفنون وقولت أنا مش هسيب المكان ده، ودخلت وأصريت وذاكرت كتير أوي عشان أحضر له، ودخلت امتحانات القدرات، وعلى 3 آلاف طالب طلعت التامن».. حسب أحمد حلمي.

وعبر أحمد حلمي عن امتنانه بالنجاح في امتحانات القدرات والالتحاق بأكاديمية الفنون، مستطردًا: «فـ دايمًا بسعى وربنا بيحبني لأن طول الوقت كان بيجيبلي الحاجات اللي بحبها، فأنا بعمل ده فبلاقي ده والفلوس بتيجي، فـ ده حسسني بفكرة متحسبلهاش».

حلمي: الفلوس مش المحطة الأساسية

وبعد النجاح في حصد المال، كشف «حلمي» عن أنها لم تكن غايته الأساسية، ودائمًا ما يستمر في سعيه لتحقيق ما يحب فقط، «جت الفلوس إيه ده؟ جبت عربية؟ بحمد ربنا، لكن دي مش المحطة الأساسية اللي بحلم بيها، دايما بفضل أقول هتعمل إيه؟ هتعمل فيلم إيه؟، فالحمدلله إن ربنا إداني فلوس بس مش هي اللي بقت مهمة في حياتي».

موقف طريف في طفولة أحمد حلمي

وبشأن طفولته تذكر أحمد حلمي أحد المواقف الطريفة التي جمعته بشقيقه الأكبر، إذ كان يحاول المزاح معه، حتى ألقى عليه الأخير كتلة من مسحوق الغسيل البودرة، وهي التي وصلت إلى فم «حلمي» فابتلعها دون قصد، ما تسبب في فقدانه صوته للحظات.