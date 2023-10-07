حملة بـ«شبابها» تطلق الاجتماع التنظيمي الأول للحث على المشاركة في الانتخابات

عقدت مديرية الشباب والرياضة بقنا اليوم السبت، الاجتماع التنظيمي الأول، بالنادي الاجتماعي في قنا، بحضور عدد كبير من الشباب والفتيات، وبحضور وكلاء وزارة الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي بقنا وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، للحث على المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

الاجتماع الأول

وقال ماجد مخائيل عضو مجلس أمناء الحملة، إن عقدت اجتماعها الأول التنظيمي، داخل النادي الاجتماعي بدعوة 200 شاب وشابة من جميع مراكز المحافظة، لمناقشة أفكارهم ومقترحاتهم لتوعية الشباب بأهمية النزول للتصويت في الانتخابات الرئاسية، وسيتم عقد ندوات توعوية للشباب في مراكز المحافظة.

حملة بشبابها

وقال الدكتور وليد بكري أمين تنظيم الحملة، إن هدف حملة بـ«شبابها»، تُشجع الشباب على المشاركة الفعّالة في العملية الانتخابية الرئاسية لعام 2024، لتعزيز الوعي السياسي للشباب وتحفيزهم على المشاركة السياسية، والشعور بالمسؤولية المجتمعية والوطنية.

وتتلقى الهيئة الوطنية للانتخابات طلبات الترشح في انتخابات الرئاسة خلال الفترة من 5 حتى 14 أكتوبر، وتنشر القائمة المبدئية لأسماء المرشحين وأعداد المزكين والمؤيدين يوم 16 أكتوبر، كما تتلقى الهيئة اعتراضات المرشحين يومي 17و18 أكتوبر، وتفحص طلبات الترشح والفصل في الاعتراضات في الفترة من 19 إلى 21 أكتوبر، وتعلن القائمة النهائية لأسماء المرشحين ورموزهم يوم 9 نوفمبر، وتبدأ الانتخابات داخل مصر أيام 10 و11 و12 ديسمبر المقبل.