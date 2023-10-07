محافظ قنا يبحث طرح كراسة الشروط الخاصة بالمنطقة الحرفية بالترامسة

عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اجتماعا موسعا، لمناقشة البنود الخاصة بكراسة شروط المرحلة الأولى من مشروع المنطقة الحرفية بالترامسة، تمهيدا لطرح المشروع للتنفيذ خلال الأيام المقبلة.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ ، و حسام حموده سكرتير عام المحافظة ، و المهندس تيسير ممدوح رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، الجهة المشرفة على تنفيذ المنطقة الحرفية، وعدد من رؤساء القطاعات بالجهاز، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة والوحدة المحلية لمجلس ومدينة قنا.

كراسة الشروط

وأكد محافظ قنا، في بيان، أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على البنود المدونة بكراسة الشروط ، مشيرا إلى أنه جار اعتماد الكراسة، تمهيدا لطرحها أمام الشركات المنفذة لإختيار أفضل العروض المقدمة، ومن ثم بدء تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع ، مشددا على مسؤولي الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، بضرورة إلزام الشركة المنفذة بتطبيق اشتراطات السلامة والأمان بالنسبة لمواقع العمل، ولجميع العاملين بها، للحفاظ على سلامة العاملين ، موجها بضرورة وضع جدول زمنى لجميع مراحل تنفيذ المشروع والالتزام بها.

المناطق الحرفية بقنا

وأضاف «الداودي»، أن هناك خطة طموحة تعمل على تنفيذها المحافظة، للتوسع فى إقامة المناطق الحرفية، ضمن خطة الدولة التى تسعى إلى تعزيز التنمية المحلية المستدامة، وخلق فرص عمل منتجة للشباب، مثل المنطقة الحرفية بقرية الترامسة التابعة لمركز قنا، والمجمع الصناعي الحرفي بقرية الكرنك التابعة لمركز أبوتشت.