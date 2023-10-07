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102 مستشفى حكومي بالقاهرة تضم 19 ألفًا و653 سريرًا لخدمة المواطنين

كتب:

وائل فايز
03:47 م | السبت 07 أكتوبر 2023
معهد ناصر

معهد ناصر

شهدت محافظة القاهرة فى مجال الصحة تنفيذ عدد كبير من المشروعات من أجل خدمة طبية متميزة للمواطنين وذلك ضمن خطة عام 2022-2023 وتم رصد 1.6 مليار جنيه لتطوير خدمات الرعاية الصحية بالقاهرة ومنها وفق تقرير محافظة القاهرة مبلغ 175 مليون جنيه لتطوير وتجهيز مبنى الأمانة العامة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية واستكمال منظومة الميكنة والتحول الرقمى ،وأيضا مبلغ 167 مليوون جنيه لاستكمال تطوير المبانى الرئيسية والعيادات وتجهيز معهد ناصر، ومبلغ 99.8 مليون جنيه لإنشاء مبنى إدارى وتطوير الجزء الأوسط وتجهيز مستشفى السلام التخصصى ، و80 مليون جنيه لتطوير وحدات الرعاية الأولية .

 عدد مراكز الإسعاف 

وأوضح التقرير أن محافظة القاهرة تضم 102 مستشفى حكومى وعدد الأسرة بالمستشفيات الحكومية 19653 سرير، وعدد مراكز الإسعاف 141 مركز بنسبة 9.3% من إجمالى المراكز على مستوى الجمهورية، ومتوسط المستفيدين من خدمات مراكز الإسعاف 70 ألف مواطن لكل مركز.

 

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