لحظة وقوع زلزال أفغانستان.. الشاحنات تهتز من مكانها (فيديو)

ضرب زلزال بقوة 6.4 درجات أفغانستان، اليوم السبت، وأسفر في مقتل نحو 14 شخصًا وإصابة 78، وأعقبه العديد من الهزات الارتدادية العنيفة.

وذكر مسؤولون أفغان أن عددًا من المباني تضررت بشدة، مما أدى إلى حبس العديد من الأشخاص تحت الأنقاض، نظرًا لحدوث 5 هزات ارتدادية قوية وكانت بقوة 5.5 و 4.7 و 6.3 و 5.9 و 4.6.

الشاحنات الكبيرة تهتز

وظهر مقطع فيديو يتداول علي موقع «X» والمعروف سابقًا باسم «تويتر»، لحظة وقوع زلزال أفغانستان لتهتز العديد من الشاحنات الكبيرة، ويهرب المواطنين إلى الخارج.

وقال متحدث باسم وزارة إدارة الكوارث الأفغانية إن الأرقام تستند إلى تقارير أولية من منطقة زيندا جان بإقليم هيرات، ولكن هناك احتمالية بتزايد عدد القتل والمصابين.