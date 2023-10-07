لحظة وقوع زلزال أفغانستان.. الشاحنات تهتز من مكانها (فيديو)
كتب:
أحمد عادل موسى
03:33 م | السبت 07 أكتوبر 2023
زلزال أفغانستان
ضرب زلزال بقوة 6.4 درجات أفغانستان، اليوم السبت، وأسفر في مقتل نحو 14 شخصًا وإصابة 78، وأعقبه العديد من الهزات الارتدادية العنيفة.
وذكر مسؤولون أفغان أن عددًا من المباني تضررت بشدة، مما أدى إلى حبس العديد من الأشخاص تحت الأنقاض، نظرًا لحدوث 5 هزات ارتدادية قوية وكانت بقوة 5.5 و 4.7 و 6.3 و 5.9 و 4.6.
الشاحنات الكبيرة تهتز
وظهر مقطع فيديو يتداول علي موقع «X» والمعروف سابقًا باسم «تويتر»، لحظة وقوع زلزال أفغانستان لتهتز العديد من الشاحنات الكبيرة، ويهرب المواطنين إلى الخارج.
لحظة حدوث #الزلزال بقوة 6.2 درجات على مقياس ريختر ضرب شمال غرب #أفغانستان مع هزات ارتدادية خصوصا ولاية (هرات) على الحدود مع #إيران.#EarthquakePH #Afghanistan— طقس_العالم (@Arab_Storms) October 7, 2023
pic.twitter.com/hDEqshuKpR
وقال متحدث باسم وزارة إدارة الكوارث الأفغانية إن الأرقام تستند إلى تقارير أولية من منطقة زيندا جان بإقليم هيرات، ولكن هناك احتمالية بتزايد عدد القتل والمصابين.