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زلزال أفغانستان.. عشرات القتلى والجرحى وحكايات من المعاناة (فيديو)

كتب:

أحمد عادل موسى
03:01 م | السبت 07 أكتوبر 2023
زلزال أفغانستان

زلزال أفغانستان

قال مسؤولون إن زلزالا بقوة 6.4 درجة ضرب غرب أفغانستان مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة العشرات، وأضافوا أن عدد القتلى قد يرتفع وسط تقارير عن انهيارات أرضية وانهيارات في المباني، حيث قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن مركز الزلزال كان على بعد 40 كيلومترًا (25 ميلاً) شمال غرب مدينة هيرات، أكبر مدن المنطقة.

وأعقب الزلزال الرئيسي خمس هزات ارتدادية بقوة 5.5 و4.7 و6.3 و5.9 و4.6 في مقاطع الفيديو التي تم تداولها على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، شوهدت حشود من السكان وأصحاب المتاجر يفرون من المباني في المدينة.

أنا قلق وخائف للغاية

وقال بشير أحمد البالغ من العمر 45 عاما لوكالة فرانس برس «كنا في مكاتبنا وفجأة بدأ المبنى في الاهتزاز»، مضيفا أن لاصقات الحائط بدأت في السقوط وشققت الجدران وانهارت بعض الجدران وأجزاء من المبنى وفي الوقت الحالي «لست قادرًا على الاتصال بعائلتي، فقد انقطعت اتصالات الشبكة، أنا قلق وخائف للغاية، لقد كان مرعبا».

وتداولت فيديو علي مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه تجمع مئات الأشخاص في الشوارع والمناطق العامة هربين من بيوتهم خوفًا من حدوث هزات ارتدادية.

احتمالية وقوع انهيارات أرضية

وقال المتحدث باسم الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث لوكالة فرانس برس إن الخسائر الأولية كانت «أولية» لأنه يخشى أن ترتفع حيث «وقعت انهيارات أرضية في المناطق الريفية والجبلية أيضا».

أضاف: «حاليا ليس لدينا كل المعلومات والتفاصيل، زمن المحتمل وقوع خسائر كبيرة والكارثة منتشرة على نطاق واسع لقد تطلبت الأحداث السابقة مع مستوى التأهب هذا استجابة على المستوى الإقليمي أو الوطني»

 

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