زلزال أفغانستان.. عشرات القتلى والجرحى وحكايات من المعاناة (فيديو)

قال مسؤولون إن زلزالا بقوة 6.4 درجة ضرب غرب أفغانستان مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة العشرات، وأضافوا أن عدد القتلى قد يرتفع وسط تقارير عن انهيارات أرضية وانهيارات في المباني، حيث قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن مركز الزلزال كان على بعد 40 كيلومترًا (25 ميلاً) شمال غرب مدينة هيرات، أكبر مدن المنطقة.

وأعقب الزلزال الرئيسي خمس هزات ارتدادية بقوة 5.5 و4.7 و6.3 و5.9 و4.6 في مقاطع الفيديو التي تم تداولها على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، شوهدت حشود من السكان وأصحاب المتاجر يفرون من المباني في المدينة.

وقال بشير أحمد البالغ من العمر 45 عاما لوكالة فرانس برس «كنا في مكاتبنا وفجأة بدأ المبنى في الاهتزاز»، مضيفا أن لاصقات الحائط بدأت في السقوط وشققت الجدران وانهارت بعض الجدران وأجزاء من المبنى وفي الوقت الحالي «لست قادرًا على الاتصال بعائلتي، فقد انقطعت اتصالات الشبكة، أنا قلق وخائف للغاية، لقد كان مرعبا».

وتداولت فيديو علي مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه تجمع مئات الأشخاص في الشوارع والمناطق العامة هربين من بيوتهم خوفًا من حدوث هزات ارتدادية.

