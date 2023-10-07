بعد تعطيلها بمطروح.. مصير المدارس في الإسكندرية والمحافظات غدا

تسبب قرار تعطيل الدراسة في مطروح غدا، في كثرة التساؤلات عن مصير الدراسة في الإسكندرية المجاورة لتلك المدينة بشكل خاص وسائر المحافظات بشكل عام، وهو الأمر الذي يأتي نتيجة سقوط الأمطار أكثر من مرة في مطروح ووصلت إلى حد السيول، بالإضافة إلى التقلبات الجوية في المحافظات الأخرى بشكل متباين.

مصير الدراسة بالإسكندرية غدا

وقال مصدر مسؤول بمحافظة الإسكندرية، لـ«الوطن»، إنه حتى الآن لم يصل أي تحذير من الأرصاد الجوية إلى محافظة الإسكندرية، بسقوط أمطار تؤثر على حركة المواطنين غدا؛ لذا فإنه لا يوجد أي قرار بشأن تعطيل الدراسة في المحافظة بسبب سوء الأحوال الجوية، حيث إن الطقس في الإسكندرية لا يستدعٍ أي قرار بشأنه تعطيل الدراسة.

مصير الدراسة في المحافظات غدا

الأمر ذاته كان في سائر المحافظات الأخرى، حيث لم تصدر أي محافظة أو مديرية تعليم قرار بتعطيل للدراسة حتى الآن، ما يعني انتظام العملية الدراسة بشكلها الطبيعي غدا.

وعن حالة الطقس اليوم، توقعت الأرصاد الجوية أن يكون الطقس مائل للحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد حار على جنوب سيناء شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

كما توقعت الأرصاد الجوية استمرار فرص سقوط الأمطار الخفيفة قائمة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وهو ما يعكس أن الأمر غدا ليس بالسوء الذي يستدعي تعطيل الدراسة.