أخبار ثالث أيام فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة.. تقدم المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي بأوراقه

أخبار مهمة منذ الساعات الأولى لثالث أيام فتح باب تلقي طلبات الترشح لرئاسة الجمهورية 2024 بالهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك بالتزامن أيضا مع عقد الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي، مؤتمرها الأول للإعلان عن التدشين الرسمي وتفاصيل مهمة بشأن الترشح.

تقدم المرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي بأوراق ترشحه

أول هذه الأخبار، هي تقدم المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية الرسمي للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي، بأوراق ترشح «السيسي» للهيئة الوطنية للانتخابات رسمياً اليوم السبت، وذلك بعد أن أجرى المرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي، الكشف الطبي اللازم لاستكمال أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، وكان في استقباله المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية الرسمية.

ثاني هذه الأخبار، تمثلت في حصول المرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي على 424 تزكية من أعضاء مجلس النواب ومليون و130 ألف تأييد من المواطنين، وذلك وفق ما قدمه المستشار محمود فوزي للهيئة الوطنية للانتخابات اليوم.

طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية

أما عن ثالث الأخبار، فهي تتمثل في تسلم الهيئة الوطنية للانتخابات تأييدات المرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي، داخل كراتين مغلقة مدون عليها «تحيا مصر»، وبدأت اللجنة المُشكلة لتلقي طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، برئاسة المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، على فحص المليون و130 ألف تأييد من المواطنين، بعد أن فحصت الـ 424 تزكية.

رابع هذه الأخبار، إعلان تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن بدء عملها على إعداد مشروع برنامج انتخابي تسعى إلى أن يطرح بين يدي المرشحين للانتخابات الرئاسية، في إطار حملتها حملة «نعم للمشاركة» في الانتخابات الرئاسية، وحرصها على استثمار المساحات المشتركة بين مختلف الأطياف.

وأكدت الهيئة، أنها تأمل أن يكون المشروع معبراً بصدق عن الحد الأدنى المشترك بين مكونات المجتمع المصري ورؤيتها للجمهورية الجديدة التي يحلم بها المصريون، وليكون على طاولة الرئيس المنتخب في الفترة الرئاسية الجديدة، فهي تستهدف تعاون الأطراف الفاعلة على تنوعها وتعدد اتجاهاتها من مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والشخصيات العامة؛ في مشروع البرنامج.