فوزي: المرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي حصل على مليون و130 ألف تأييد من المواطنين

قال المستشار محمود فوزي، مدير الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي، إن المرشح أجرى اليوم الكشف الطبي لاستكمال أوراق الترشح وتقديم الملف للهيئة الوطنية للانتخابات، لافتا إلى المرشح حصل على تزكية من 424 نائبا من نواب الشعب، كما قدمت الحملة عددا لا يقل عن مليون و130 ألف تأييد من المواطنين بمختلف الفئات والأعمار والمحافظات.

فوزي: أكثر من ثلثي التوكيلات كانت من السيدات

وأوضح فوزي، خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الأول لحملة المرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي، أن أكثر من ثلثي التوكيلات كانت من السيدات، وأكبر شريحة عمرية أصدرت تأييدات للمرشح الرئاسي كانت لمن هم أقل من 35 سنة، بواقع 514 ألف تأييد، والفئة العمرية من 36 إلى 50 عاما حققت 300960 تأييدا.