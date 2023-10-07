محمود فوزي: المرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي حصل على 424 تزكية برلمانية

قال المستشار محمود فوزي، مدير الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي إن المرشح الرئاسي حصل على 424 تزكية من النواب منهم 53 من النواب المستقلين و371 من النواب الحزبيين، و106 نائبات و76 نائبا من الشباب أقل من سن الأربعين.

محافظة القاهرة كانت الأعلى في التأييدات تليها محافظة الجيزة

وأوضح فوزي، خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الأول لحملة المرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي، أن محافظة القاهرة كانت الأعلى في التأييدات تليها محافظة الجيزة وأقل المحافظات كانت الوادي الجديد، لافتا إلى أن محافظة الجيزة تغلبت على محافظة القاهرة في نسبة السيدات المؤيدات لترشح السيد عبدالفتاح السيسي.