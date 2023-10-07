حزب «الشعب الجمهوري» يختتم فعاليات معسكر إعداد القادة في الغردقة

اختتم حزب الشعب الجمهوري اليوم فعاليات معسكر إعداد القادة، الذي نظمته أمانة الشباب المركزية على مدار ثلاثة أيام بالمدينة الشبابية بالغردقة.

حزب الشعب الجمهوري

وعلى هامش حفل الختام، قال اللواء محمد صلاح أبو هميلة الأمين العام للحزب ورئيس هيئته البرلمانية بمجلس النواب، إنه منذ انضمامه للحزب سعى لدعم الشباب، من خلال خلق شباب مؤهل للقيادة ليكون في الصفوف الأولى من خلال العمل والجهد، مطالبًا أن يستمر التواصل بين شباب الحزب بجميع المحافظات من أجل تبادل الخبرات.

وأضاف «أبو هميلة»، أن خطة الحزب أن يتواجد الشباب في جميع الأمانات لما يمثله من طاقة إيجابية في تقدم الحزب، لافتًا إلى أن جيل حرب أكتوبر كان بينهم وهو في سن العشرين وهو ما يؤكد أن الشباب يمكن أن يصنع المستحيل.

ووجه الأمين العام، كل التحية والتقدير لروح الشهيد البطل القائد الراحل محمد أنور السادات صاحب قرار الحرب في 1973، وأرواح القادة الذين استشهدوا في حرب العزة والكرامة والتي أعاد الأمن والاستقرار إلى مصرنا الحبيبة.

من جهته، قال الأمين العام المساعد لشئون التنظيم والعضوية وأمين تنظيم الحزب العميد أحمد الألفي، إنه منذ اللحظة الأولى لانطلاق الحزب استهدف أن يكون جسدًا واحدًا من خلال تعاون الهيئة البرلمانية والأمانة العامة وأعضائه وشبابه في جميع المحافظات.

وكلف الألفي خلال كلمته في ختام معسكر الشباب الثالث، الذي تنظمه الأمانة المركزية بالحزب بمضاعفة أعداد المشاركين في معسكرات الشباب من 100 إلى 200 شاب بنفس البرنامج على مدار العام.

نصر أكتوبر المجيد

وأهدى الألفى، اللواء محمد صلاح أبو هميلة أحد المشاركين بحرب أكتوبر بمناسبة مرور 50 عامًا على الانتصار، درع الحزب للتأكيد على الاعتزاز بجهده داخل أروقة الحزب.

وطالب الألفي، أعضاء الحزب بالتركيز على النشاط السياسي الحزبي والعمل المجتمعي، والأجندة التشريعية لأعضاء الحزب بالبرلمان لأن أحد الأهداف الرئيسية للحزب بناء الكوادر الحزبية الشابة القادرة علي تحمل المسئولية.

فيما أكد أمين شباب الحزب نشأت حتة، على أن جميع الشباب لديهم الفرصة للتطلع إلى القيادة خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى دعم كل ما تم طرحه من توصيات خلال معسكر الشباب وهو من أهم الأولويات.