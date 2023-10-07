طقس الصعيد غدا.. أسوان تسجل أعلى درجة حرارة والعظمى تصل 41 درجة

ترتفع درجات الحرارة بطقس الصعيد غدا الأحد، لتسجل أعلى درجة في جنوب الصعيد لتصل العظمى إلى 41 درجة، والصغرى 25 درجة، بينما يسجل شمال الصعيد 32 درجة للعظمى والصغرى 21 وفقا لبيان الأرصاد الجوية.

وتوقعت الأرصاد ارتفاع درجات الرطوبة بطقس غدا، مما يزيد إحساس الحرارة خاصة في فترة الظهيرة.

طقس الصعيد غدا

وتنشط الرياح بطقس غدا على شمال الصعيد بسرعة 32 كيلو، بينما تسجل الرطوبة 60%، بينما جنوب الصعيد تصل الرياح المثيرة للأتربة سرعة 36 كيلو بالساعة ودرجة الرطوبة 35%.

كما توقعت الأرصاد عدم سقوط أمطار بطقس الصعيد غدا الأحد، بينما تتعرض شمال الصعيد في سوهاج وأسوان والوادي إلى سقوط أمطار بنسبة 30% يوم الاثنين والثلاثاء وفقا لاستطلاع الأقمار الصناعية.

درجات الحرارة بطقس غدا

وتسجل درجات الحرارة على محافظات الصعيد بطقس غدا الأحد وفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية التالي،

- درجات الحرارة بطقس أسوان غدا 41 للعظمى، والصغرى 25.

- درجات الحرارة بطقس أبوسمبل غدا 40 للعظمى والصغرى 25

- درجات الحرارة بطقس الوادي الجديد غدا 37 درجة للعظمى والصغرى 23.

- درجات الحرارة بطقس قنا غدا 40 درجة للعظمى والصغرى 24.

- درجات الحرارة بطقس الأقصر غدا 41 درجة للعظمى والصغرى 25.

- درجات الحرارة بطقس سوهاج غدا 36 درجة للعظمى والصغرى 23 .

- درجات الحرارة بطقس المنيا غدا 32 درجة للعظمى والصغرى 22.

- درجات الحرارة بأسيوط غدا 33 درجة العظمى والصغرى 21

- درجات الحرارة بالفيوم غدا 32 العظمى والصغرى 23 .

- درجات الحرارة بطقس بني سويف غدا 32 للعظمى والصغرى 22