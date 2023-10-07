المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لشخصين بتهمة تجارة المخدرات في سوهاج

أصدرت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت، حكما يتضمن بمعاقبة المتهم «ع.ج.ا» 34 عاما، سائق و«ب.ا.ع» 39 عاما، عامل، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهما لاتهامهما بالاتجار في الشابو وجوهر الميثامفيتامين، بدائر مركز أخميم بسوهاج.

قيام المتهمين بالاتجار في الشابو

تعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج إخطارًا من مركز شرطة أخميم، يفيد بورود معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهمين بالاتجار في الشابو وجوهر الميتامفيتامين وترويجه على عملائهما من المتعاطين وأصحاب الكيف وراغبي الشراء.

القبض على المتهمين وبحوزته عدد من أكياس الشابو

وعقب تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وجرى القبض على المتهمين وبحوزته عدد من أكياس الشابو وجوهر الميثامفيتامين كانت معدة للبيع، وبمواجهتهما اعترفا بالاتجار في المخدرات، وتمت إحالتهما إلى محكمة جنايات سوهاج التي أصدرت حكمها السابق.