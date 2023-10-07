فرص عمل في القاهرة والمنيا برواتب مجزية ودون خبرة.. إليك طريقة التقديم

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، ممثلة في الإدارة المركزية لتمكين الشباب والإدارة العامة للمبادرات الشبابية، من خلال مبادرة توظيف مصر عن اليوم المفتوح للتوظيف لإحدى الشركات الخاصة في القاهرة وأخرى في المنيا، والتي توفر فرص عمل برواتب مجزية.

وتوضح «الوطن» في السطور التالية، تفاصيل الوظائف الشاغرة، وميعاد ومقر انعقاد اليوم التوظيفي، وكيفية التقديم، ضمن الخدمات التي تقدمها للقراء، وفقًا لما أوضحت وزارة الشباب والرياضة.

وظائف شاغرة بإحدى الشركات الخاصة في القاهرة

- مديرو أقسام

- كاشير

- مشرف جروسري

- منسقو ممرات

- منسق ثلاجة

- بقالين

- جزارين

- شيف مصنعات

- عمال مخازن

- أمن

- معدين طلبات

- دليفري (يشترط امتلاك دراجة نارية)

أماكن العمل

- التجمع الخامس

- بدر

- مدينة نصر

الحقوق والمميزات

- تأمين طبي واجتماعي

- فرص للترقي

- إجازات سنوية

شروط القبول بالوظائف

- جميع المؤهلات

- التفرغ التام

- خبرة وبدون

كيفية التقديم للوظائف

أوضحت وزارة الشباب والرياضة، أنه على الراغب في التقديم للوظائف ملء الاستمارة التاليةhttps://forms.office.com/r/dtPPLVSxJT

ميعاد اليوم التوظيفي

وسيكون ميعاد التقديم، يوم الاثنين الموافق 9 أكتوبر 2023 من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 3 مساء بمركز شباب الحي العاشر في مدينة نصر.

وظائف شاغرة بإحدى الشركات الخاصة بالمنيا

أعلنت إحدى الشركات الخاصة بالمنيا عن عقد يوم توظيفي مفتوح يوم الأربعاء الموافق 11 أكتوبر المقبل.

وأوضحت أنه من ضمن الوظائف المتاحه وظيفة مندوب مبيعات

أماكن العمل

- ملوي

- دير مواس

- أبو قرقاص

- بني مزار

- مغاغة

- العدوة

الحقوق والمميزات

- رواتب مجزية وعمولة

- تأمين طبي واجتماعي

- إجازات سنوية

شروط القبول:

مؤهل عال أو متوسط

السن لا يزيد عن 35 عاما

- خبرة وبدون

كيفية التقديم

أوضحت وزارة الشباب والرياضة أنه للتقديم على الوظائف الشاغرة يتم ملء الاستمارة التالية:

https://forms.office.com/r/WwMr39RisR

ميعاد ومقر انعقاد اليوم التوظيفي

ينعقد اليوم التوظيفي يوم الأربعاء الموافق 11 أكتوبر 2023 من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 3 مساء بمقر الشركة ببرج التعاون قطعة 4 – الدور الأول علوي – خلف بنزينة التعاون.