مديرية العمل بالسويس تعلن وظائف شاغرة في إحدى الشركات.. مرتبات 4 آلاف جنيه

أعلنت مديرية العمل بمحافظة السويس، عن حاجة إحدى شركات السيراميك، في منطقة الأدبية، لشغل عدد من الوظائف، بدون مؤهلات وبمرتبات تبدأ من 4000 جنيه شهريًا.

فرص العمل بإحدى شركات صناعة السراميك

وتضمن إعلان مديرية العمل بالسويس حاجة شركة لصناعة السيراميك بمنطقة الأدبية بمحافظة السويس، عن لعمال بدون مؤهلات للعمل في وظيفة عمال تشهيلات، على أن تقبل الطلبات الخاصة بالراغبين في العمل بمقر الشركة بالأدبية ابتداء من اليوم الخميس.

وقال حاتم جاد، وكيل وزارة العمل بمحافظة السويس، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن إحدى شركات المنطقة الصناعية بالأدبية بالسويس، تحتاج إلى 10 فرص عمل، من العمالة بدون مؤهلات بمرتبات 4000 جنيه، على ألا يزيد سن المتقدم عن 35 عاما.

وأضاف «جاد»، أن كل هذه المعلومات معلنة على الموقع الرسمي لوزارة العمل وفق توجيهات وزير العمل حسن محمد حسن شحاتة، وتعليمات اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس بالعمل على تيسير وتوفير فرص العمل لأبناء محافظة السويس.