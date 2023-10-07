تفاصيل وظائف شاغرة في الشيخ زايد.. راتب يصل إلى 8 آلاف جنيه وعمولات

تواصل وزارة الشباب والرياضة الإعلان عن عدد من الوظائف المتاحة للشباب وللخريجين في مختلف التخصصات، وذلك تحت إشراف الإدارة المركزية لتمكين الشباب.

وكشفت وزارة الشباب والرياضة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن حاجة إحدى الشركات لشغل عدد من الوظائف الشاغرة.

وظائف شاغرة

وطلبت الشركة خريجين للتعيين في وظيفة أخصائي مبيعات، على أن يكون مكان العمل في الشيخ زايد، شريطة توافر بعض الشروط في المتقدمين للوظيفة، وهي:

1- أن يمتلك المتقدم خبرة من سنة إلى سنتين في المبيعات، خاصة أقسام الأجهزة الكهربية أو الأثاث.

2- أن يمتلك مستوى جيدا في اللغة الإنجليزية كحد أدنى.

3- أن يمتلك مهارات التواصل.

4- يُشترط أن يكون ممتازا في استعمال برامج الأوفيس.

5- أن يكون أقصى سن للتقديم 35 عاما.

الحقوق والمميزات:

ويتمتع من يحصل على الوظيفة بعدد من الميزات، منها:

- الراتب من 6000 إلى 8000 جنيه

- عمولات.

- تأمين طبي واجتماعي.

كيفية للتقديم على الوظائف

وبحسب وزارة الشباب، يجب على المتقدم لـ الوظائف المعلن عنها ملء الاستمارة التالية: https://forms.office.com/r/Wz7xWCD9U7.