الشعب الجمهوري: إقبال على تأييدات المرشح الرئاسي المحتمل حازم عمر بالقليوبية

شهدت مكاتب الشهر العقاري بمحافظة القليوبية، صباح اليوم، إقبالا كبيرا من أعضاء حزب الشعب الجمهوري وأبناء المحافظة لتحرير تأييدات دعم للمرشح الرئاسي المحتمل حازم عمر.

لافتات تأييد لدعم حازم عمر

وشهدت مكاتب مدينتي العبور وبنها ومدينة قليوب إقبالا من أعضاء الحزب، رافعين لافتات التأييد لدعم حازم عمر، مؤكدين على الوقوف من خلفه خلال الماراثون الانتخابي المقرر انطلاقه ديسمبر المقبل.

فيما أكدت أمانة الحزب بالمحافظة، في بيان لها، أنها تعمل خلال الفترة الحالية على وضع خطط استراتيجية تستهدف رفع وعي المواطنين بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية المقبلة، مؤكدا أن المرحلة التي تمر بها البلاد تحتاج إلى تضافر جميع طوائف الشعب دون استثناء.

المرشح الرئاسي المحتمل حازم عمر يجري الكشف الطبي

وأضافت الأمانة في بيانها، مؤكدا أنها ستكثف أنشطتها لدعم مرشح الحزب المهندس حازم عمر من خلال تعريف المواطنين بما يحمله برنامج المرشح الانتخابي.

وكان المهندس حازم عمر قد أجرى الكشف الطبي المشترط إجراؤه للترشح بالانتخابات الرئاسية صباح الأربعاء الماضي بمعهد ناصر الطبي بمدينة نصر التابعة لمحافظة القاهرة.