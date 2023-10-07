قطاع النفط يتكبد خسائر بالغة الأسبوع الماضي.. لأول مرة منذ مارس

سجلت أسعار النفط في الأسواق العالمية، خلال نهاية الأسبوع الماضي، أكبر خسائر لها منذ شهر مارس الماضي، ذلك رغم ارتفاعها خلال تسوية جلسة الجمعة، بعدما أجج رفع جزئي لحظر تصدير الوقود في روسيا، مخاوف من زيادة الطلب، مع وجود مشكلات عالمية تحول دون وصول النفط في مواعيده المحددة.

ارتفاع الوظائف في أمريكا بواقع 336 ألف وظيفة

وأوضحت إحصاءات وزارة العمل الأمريكية أن نمو الوظائف بالولايات المتحدة قد ارتفع بواقع 336 ألف وظيفة خلال سبتمبر الماضي، الأمر الذي تجاوز كثيراً توقعات الاقتصاديين بزيادتها 170 ألف وظيفة فقط، حيث قال محللون إن الاقتصاد الأمريكي القوي يمكنه تعزيز المعنويات، وفق الطلب على النفط خلال المدى القريب.

وأظهرت الإحصاءات ارتفاع الدولار، وزيادة الرهانات على رفع أسعار الفائدة مرة أخرى في عام 2023، حيث أنه عادةً ما تعود قوة الدولار بالسلب على الطلب على النفط، إذ يجعله أكثر تكلفة نسبياَ لحاملي العملات الأخرى.

وخلال تداولات الأسبوع الماضي، سجل خام برنت انخفاضأً وصلت نسبته إلى 11.8%، وانخفض خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 8%، بفعل مخاوف من أن تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة لإبطاء النمو العالمي، وإضرار الطلب على الوقود، مع تراجع الإمدادات من السعودية وروسيا، اللتين أعلنتا مواصلة خفض إنتاجهما حتى نهاية العام الجاري.

وخلال جلسة أمس الجمعة، زادت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 51 سنتاً للبرميل، ليسجل 84.58 دولار عند التسوية، وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنحو 48 سنتاً، إلى 82.79 دولار، فيما لم يعلن اجتماع اللجنة الوزارية لتحالف «أوبك+» هذا الأسبوع، أي تغييرات على سياسة إنتاج دول التحالف من النفط.