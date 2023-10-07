«المصري للفكر والدراسات» يرصد أبرز محطات تمكين الشباب على مدار 10 أعوام

كشف المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، في تقرير نشره، أنه خلال الـ10 أعوام الماضية، كان هناك تمكين حقيقي للشباب داخل المجتمع المصري، وتم تحقيق طفرة في هذا الملف.

تمكين الشباب

وذكر التقرير أنه في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان هناك تمكين للشباب على عدة مستويات، من أبرزها التمكين السياسي للشباب والذي جاء له عدة جوانب مختلفة.

وعلى المستوى التنفيذي، فقد بدأ الأمر في عام 2019 ضمن حركة المحافظين 39 قيادة شبابية بين محافظ ونائب للمحافظ، ووصلت نسبتهم إلى 60%، حيث تم اختيار 16 محافظة و23 نائبًا محافظًا.

التمكين الشبابي على المستويين الحزبي والتشريعي

بالإضافة إلى القيادات الشبابية، التي وصل عددها في 2019 إلى 25 قائدًا، جاء 23 نائب محافظ، ومحافظان اثنان، بالإضافة إلى التمثيل الشبابي في مقاعد مساعدين ومعاونين الوزراء.

أما على المستوى التشريعى، فأوضح المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن هناك تمثيلًا شبابيًا كبيرًا في البرلمان بغرفتيه، النواب والشيوخ، حيث وصل عددهم إلى 124 نائبًا تحت سن الـ40، بما يمثل 21% من إجمالي عدد النواب.

أما على المستوى الحزبي، فجاءت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لتكون الخطوة الأبرز في التمكين الحزبي للشباب، التي تضم مجموعة كبيرة من الكوادر السياسية والحزبية الشبابية، تم الدفع بها للترشح في المؤسسة التشريعية بجناحيها، النواب والشيوخ.