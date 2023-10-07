تعرف على مبادرة الحكومة والتجار لخفض أسعار السلع الأساسية

منذ أيام، أعلنت الحكومة وفق توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تفاصيل مبادرتها والتجار من أجل خفض أسعار السلع في الأسواق المختلفة، بعدما عقد الدكتور مدبولي، اجتماعا الثلاثاء الماضي من أجل متابعة موقف توافر السلع الغذائية بالأسواق لضبط الأسعار، وخلاله وجَّه رئيس مجلس الوزراء عددا من النقاط المهمة.

رئيس الوزراء وجَّه بضرورة خفض أسعار السلع

كان من أبرز النقاط التي وجه بها الدكتور مدبولي ما جرى رصده من ارتفاعات شديدة في أسعار السلع الغذائية خلال الفترة الأخيرة، حيث تم الاتفاق على عقد اجتماع موسع يضم محافظ البنك المركزي، والوزراء المعنيين من أجل عرض بعض المطالب، وقال خلال اللقاء: «سنعمل معا أن يكون هناك وفرة بمختلف السلع في الأسواق، الأمر الذي يساهم في انخفاض الأسعار وبالأخص السلع الغذائية».

ما دعا إليه رئيس مجلس الوزراء استقبله متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين بشعبة المستوردين في الاتحاد العام للغرف التجارية، بالفرحة والذي أكد أن مبادرة الحكومة مع الصناع والتجار وفي حضور البنك المركزي سيكون لها عظيم الأثر لضبط أسعار السلع في الأسواق، الأمر الذي سيؤدي إلى تراجعها بشكل كبير.

وأضاف «بشاي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مبادرة الحكومة لخفض أسعار السلع الغذائية مفيدة للمواطنين ذلك لأن الأسعار ستنخفض في عدد من السلع مثلما حدث خلال المبادرات السابقة مثل «كلنا واحد، أهلا رمضان» وغيرها من المبادرات التي كانت تصب في مصلحة المواطن.

قرارات الحكومة للصالح العام

وأكد أن قرار الحكومة بالإفراج عن السلع المحتجزة بالجمارك بقيمة 54 مليار جنيه منذ شهر سبتمبر الماضي سيكون له أثر كبير في خفض أسعار السلع، حيث سيستمر تنفيذ القرار حتى يناير المقبل، لافتا إلى أن ما قامت به الحكومة من إجراءات سيساهم بدوره في خفض أسعار عدد كبير من السلع الغذائية بالأسواق والمحافظات المختلفة.