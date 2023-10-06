مبادرة براعم مصر.. اعرف الشروط والأعمار المستهدفة قبل انتهاء موعد التقديم

مبادرة براعم مصر.. اعرف الأعمار المستهدفة وكيفية التقديم قبل انتهاء الفرصة

أيام قليلة تفصلنا عن انتهاء التقديم لمبادرة براعم مصر الرقمية، والتي أطلقتها وزارة الاتصالات، لإعداد جيل مبدع قادر على بناء مستقبل مشرق، فضلا عن أن الدولة تكفل من خلاله رعاية النشء والشباب، وتعمل على اكتشاف مواهبهم وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعية، وتشجيعهم على العمل الجماعي وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة.

براعم مصر

توضح «الوطن» في هذا الصدد، الأعمار المتاح لها التقدم والاستفادة من مبادرة براعم مصر الرقمية التي من المقرر انتهاء التسجيل بها في 12 أكتوبر الجاري، وهي على هذا النحو:

- المنحة تشترط أن يكون الطالب مصري الجنسية.

- منحة مجانية تهدف إلى صقل مهارات تكنولوجيا المعلومات لطلاب المدارس.

- المنحة متاحة للطلاب من الصف الرابع إلى السادس الإبتدائي (من سن 9 إلى 11 عامًا).

- المنحة متاحة لطلاب المدارس الحكومية والخاصة والتجريبية والأزهرية والدولية في جميع محافظات الجمهورية.

- المنحة توفر رحلة تعليمية كاملة لمدة خمسة أشهر (أربعة أشهر خلال الدراسة + شهر خلال العطلة الصيفية) لتنمية المهارات التكنولوجية والشخصية والحياتية على مدار العام.

- المنحة تقدم الأنشطة والفعاليات، وتتضمن حضور جلسات عبر الإنترنت مرة أسبوعًا، بالإضافة إلى جلسات تطبيقية في مراكز التدريب مرة في الترم.

- تتطلب المنحة المقدمة من وزارة الاتصالات حضور الطلاب كافة الجلسات عبر الإنترنت في أيام العطلة الأسبوعية (الجمعة أو السبت) وحضور الجلسات التطبيقية المطلوبة منهم مرة كل ترم، وكذلك في فترة العطلة الصيفية في مركز التدريب في المحافظة التابع لها على مسؤولية ولي الأمر.

- المنحة تشترط أن يكون الطالب ملتحق في العام الدراسي القادم 2023\2024 بأحد الصفوف السابق ذكرها.