أمين تنظيم حماة الوطن: حملة المرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي غير نمطية

قال الدكتور أحمد العطيفي، أمين تنظيم حزب حماة الوطن، إن حملة المرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي بدأت أعمالها اليوم من خلال المؤتمر التدشيني الذي شهد حضور جميع الأحزاب المؤيدة لترشح المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي لولاية جديدة.

وأوضح أن حزب حماة الوطن له دور كبير في المحافظات من خلال جولاته التعريفية، على أن يقدم الدعم السياسي والشعبي لحملة المرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي في إطار تنسيق الجهود المختلفة من الجهات الشعبية والسياسية الداعمة، كما أعلنت الحملة في مؤتمرها اليوم.

العطيفي: سنكون أمام حملة غير نمطية

وقال العطيفي: «نؤكد أننا سنكون أمام حملة غير نمطية تستهدف الوصول لكافة فئات المجتمع والنطاقات الجغرافية على مستوى الجمهورية عبر الحملة الانتخابية التي يشارك فيها العديد من الأحزاب السياسية والكيانات.

وأوضح أن حزب حماة الوطن لديه قطاع عريض من الشباب ممن حرروا تأييدات للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي، ولن يدخروا أي جهد من أجل استكمال الحلم بالولاية المقبلة.

حماة الوطن يشكر المستشار محمد فوزي

وأشاد أمين تنظيم حماة الوطن بما أعلنته الحملة الانتخابية بضرورة الفصل التام بين نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في جميع الوجوه والأنشطة.

وقدم الشكر للمستشار محمود فوزي على ما عرضه اليوم على الإعلام العربي والمصري مما يخص حملة المرشح الرئاسي السيد عبدالفتاحالسيسي، التي يشرف حزب حماة الوطن بالمشاركة بها.