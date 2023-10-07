«رياضة السويس» تتابع فعاليات الجمعية العمومية العادية لمركز شباب كبريت

تابعت اليوم مديرية الشباب والرياضة في السويس، فعاليات عقد الجمعية العمومية العادية لمركز شباب كبريت المفارق بالقطاع الريفي.

هدوء يسود الجمعية العمومية لمركز شباب كبريت المفارق

سادت حالة من الهدوء وروح الود والتعاون فعاليات الجمعية العمومية العادية لمركز شباب كبريت المفارق، بالقطاع الريفي بمحافظة السويس، حيث انعقدت اليوم السبت 7 أكتوبر 2023 فعاليات الجمعية العمومية العادية لمركز شباب كبريت المفارق التابع لإدارة شباب الجناين.

لجنة عليا لمتابعة فعاليات الجمعية العمومية

وأشرفت اللجنة العليا برئاسة السيد عادل الشيمي، مدير عام الشباب والرياضة بالسويس، على فعاليات الجمعية العمومية العادية، التي بدأت بالانعقاد في تمام الساعة التاسعة صباحاً بحضور مجدي مرزوق مدير إدارة الهيئات، بمديرية الشباب والرياضة، وشيماء عبد المقصود مدير إدارة شباب الجناين، ومسؤولي إدارة الهيئات والشؤون القانونية بالمديرية.

يأتي ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس وإشراف ومتابعة مديرية الشباب والرياضة بالسويس.