وظائف شاغرة لجميع المؤهلات في القاهرة.. اعرف الشروط

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، ممثلة في الإدارة المركزية لتمكين الشباب والإدارة العامة للمبادرات الشبابية، بالتعاون مع ميكروسوفت ومؤسسة كير للتنمية من خلال مبادرة توظيف مصر عن اليوم المفتوح للتوظيف لأحد الشركات الخاصة بالقاهرة.

وتوضح «الوطن» في السطور التالية، ضمن الخدمات التي تقدمها للقراء، تفاصيل الوظائف الشاغرة، وكيفية التقديم، وميعاد ومقر انعقاد اليوم التوظيفي، وفقا لما أعلنت وزارة الشباب والرياضة.

الوظائف المطلوبة:

- مديرو فروع

- بائع أجهزة كهربائية ومنزلية

- كاشير

- كنترول تسليم أجهزة

- مندوب تسليم أجهزة

- خدمة عملاء

- عمال

- خدمات أمن

- عمال مخازن

سائقي باصات (يشترط رخصة أولى وثانية)

أماكن العمل:

- التجمع الخامس

- مدبنة بدر

- مدينة نصر

الحقوق والمميزات

- تأمين طبي واجتماعي

- فرص للترقي

- إجازات سنوية

شروط القبول بالوظائف

- جميع المؤهلات

- التفرغ التام

- خبرة وبدون

كيفية التقديم للوظائف

أوضحت وزارة الشباب والرياضة، أنه على الراغبين في التقديم للوظائف ملء الاستمارة التالية https://forms.office.com/r/iRTZjsTWdw

ميعاد ومقر انعقاد اليوم التوظيفي

ينعقد اليوم التوظيفي يوم الاثنين 9 أكتوبر 2023 من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 3 مساء بمركز شباب الحي العاشر في مدينة نصر.