البحث العلمي: سنبدأ إعداد وتجهيز مشروعاتنا للفوز بجائزة نوبل

أكد الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أن تركيز الدولة على الشباب هو أعظم استثمار، مضيفا أن الفترة المقبلة تشير إلى أنه من المتوقع أن يكون هناك عدد من العلماء العرب سيحصلون على جائزة نوبل، مضيفا أن هناك عددا من المعايير والعلماء سيتم العمل عليهم الفترة المقبلة من حيث التجهيز، ولكن بالنسبة للدول العربية فالأقرب دولتا الأردن والمغرب.

مشروع الجينوم المصري للقدماء المصريين

وأوضح رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المتابع لموضوعات جائزة نوبل الفائزين بها، ستجد أنها ذات الموضوعات التي جرى العمل عليها في مصر منذ سنوات ولنا فيها إنجازات، قائلا: «لسا كنا نتحدث عن مشروع الجينوم المصري للقدماء المصريين، ولسا كنت راجع من الخارج وبالصدفة حدث بيني وبين الفائز بنوبل من اليابان حديث عن موضوع التركيب الجيني في الإنسان القديم، وهنا لفت نظري إلى أننا نعمل منذ سنوات على تلك الموضوعات، وقاطعين شوط كبير جدا فيه وإننا على للطريق الصحيح».

وأوضح رئيس أكاديمية البحث العلمي أن كل ما نحتاجه الفترة المقبلة الاستمرارية وتوفير بيئة حاضنة ومقومات ونبعد العلماء المتميزين عن العوامل البيروقراطية المعرقلة لمسيرتهم.

الدولة المصرية تقدم دعما غير محدود للباحثين والمبتكرين

وتابع رئيس أكاديمية البحث العلمي، أن الدولة المصرية تقدم دعما غير محدود للباحثين والمبتكرين بمختلف المجالات العلمية وغيرها، ولعل استضافتها لموتمر عام الايسيسكو للشباب من الباحثين والمبتكرين خير دليل على ذلك ويؤكد سعي الدولة ورغبتها في تنمية مهارات الشباب.