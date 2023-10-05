رئيس «دمياط الجديدة»: تحويل شاطئ ذوي الهمم إلى ناد متكامل الخدمات

كشف محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، عن تفاصيل إنشاء أول شاطئ متكامل لخدمة ذوي الهمم، موضحًا أن طوله يبلغ 9 كيلومترات على البحر الأبيض المتوسط.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر: «نحلم بأن يكون الشاطئ صرحا كبيرا لأبنائنا من ذوي الهمم، وألا يكون موسميا، وقررنا تحويل الشاطئ إلى نادي متكامل الخدمات وهي فكرة متطورة يمكنها خدمة أبنائنا من ذوي الهمم».

توفير المواصفات الفنية المطلوبة لذوي الهمم

وأشار إلى أن النادي سيعمل طوال السنة، وتمت مراعات تصميمه بالكامل عبر الاستعانة بإحدى الجامعات، لتوفير المواصفات الفنية المطلوبة لذوي الهمم على مستوى الحركة والدخول والخروج وتوفير مبانٍ متكاملة بخدمات طبية ورعاية وإدارة حتى دورات المياه جرى تنفيذها بأجهزة تجعل ذوي الهمم قادرين على ممارسة حياتهم بشكل طبيعي.

وأوضح أن النادي يحتوي على حمام السباحة بمواصفات قياسية ومطاعم والكافيهات، مضيفا أن رسوم دخول الشاطئ مجانية لذوي الهمم.