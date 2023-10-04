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إنشاء شاطئ «قادرون» لذوي الهمم في مدينة دمياط الجديدة.. الدخول مجانا

كتب:

ايمن حمزة
11:03 ص | الأربعاء 04 أكتوبر 2023
مدينة دمياط الجديدة

مدينة دمياط الجديدة

أكد المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أنه جرى إنشاء شاطئ «قادرون» خاص لذوي الهمم، تحت إشراف وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في جهاز مدينة دمياط الجديدة.

 

وأضاف أن شاطئ قادرون يعد أول شاطئ متكامل، جرى تجهيزه على أعلى مستوى لخدمة ذوي الهمم وذويهم بالمجان، موضحا أن الشاطئ على مساحة 11 ألف متر مربع. 

وأشار إلى أن المشروع مكون من حمام سباحة مياه عذبة ملحق به مسر ، 3 ممرات للاستمتاع بمياه البحر لذوي الههم ممن لديهم (الإعاقة السمعية والبصرية – الإعاقة الحركية – الإعاقة الذهنية)، بجانب قاعة احتفالات مفتوحة، ملاعب شاطئية، دورات مياه، مسجد، رعاية طبية، برجولات، كافتيريا، خدمات شاطئية، ملاهى أطفال، مكاتب إدارية وخدمية، لخدمة ذوى الهمم من ساعة الوصول حتى ساعة المغادرة.

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