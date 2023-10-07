«حماة الوطن»: كل القوى السياسية رفضت بيان البرلمان الأوروبي

كشف اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماة الوطن، أن كل القوى السياسية أصدرت بيانات لمهاجمة بيان البرلمان الأوروبي لأنه تدخل سافر في شأن مصر الداخلي.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن البرلمان العربي رفض بيان البرلمان الأووربي والتدخل في الشأن المصري.

ولفت اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماة الوطن، إلى أن البرلمان العربي يمثل 22 دولة، وبياناته تحدث هزة في البرلمان الأوروبي، موضحا أن مصر رمانة ميزان الوطن العربي وأمنها من الأمن القومي للوطن العربي واستقرارها من استقرار الوطن العربي.

المؤتمر الأولى لحملة دعم الرئيس

وأردف أن إطلاق المؤتمر الأولى لحملة دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي بحضور العديد من القوى السياسية والأحزاب بمثابة عرس ديمقراطي مهم جدا.

وقال اللواء طارق نصير، إن المصريين كانوا يقفون بالساعات برضا وحب من أجل تحرير تأييدات للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي أمام الشهر العقاري.

وأكد أن المرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي هو أساس قوام الدولة المصرية في هذه الفترة لأنه شخصية مصرية يستحق أن يكون رئيس مصر ويستكمل المسيرة ويمتلك مقومات كثيرة.